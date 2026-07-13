Air Ticket Price: महंगे हवाई टिकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को मिला 2 हफ्ते का अल्टीमेटम

कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत बने नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये नियम एविएशन सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए लाए गए हैं, लेकिन इनके अमल पर अब कोर्ट नजर रख रहा है।