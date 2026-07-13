13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी के बाद पुलिस वैन से वीणा मानवी का वीडियो, कहा- भले ही PK जीत जाएं, BJP को हरा देना

Bankipur bypoll Veena Manvi arrest: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद गिरफ्तार जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी ने वीडियो जारी कर अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए गिरफ्तार किया गया।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jul 13, 2026

bankipur bypoll

नामांकन के बाद वीणा मानवी को ले जाती पुलिस (फ़ोटो- वीडियो ग्रैब)

Bankipur Bypoll: बांकीपुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी को सोमवार को गांधी मैदान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पटना कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद निकलते समय हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) ले जा रही थी, तो मानवी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीणा मानवी ने लगाया साजिश का आरोप

पुलिस वैन के अंदर बनाए गए लगभग छह मिनट के इस वीडियो में वीणा मानवी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मैंने स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान अपने सभी मामलों की स्थिति की जांच की थी। कोई भी वारंट या गिरफ्तारी का आदेश लंबित नहीं था। मेरा नामांकन रद्द कराने के लिए पुलिस ने मुझे किसी भी गलती को सुधारने का मौका दिए बिना तुरंत गिरफ्तार कर लिया। BJP एक महिला के संघर्ष से इतनी डरी हुई है कि वे इतनी सस्ती और ओछी राजनीति पर उतर आए हैं।"

अपनी गिरफ्तारी के पीछे की वजह पर अंदेशा जताते हुए वीणा मानवी ने कहा कि साल 2019-20 के एक पुराने जमीन व प्रॉपर्टी विवाद के मामले को आधार बनाकर बीजेपी की एक कार्यकर्ता के पति (लाला जी) ने यह पूरा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो केस ऑनलाइन 'डिस्पोज' (बंद) दिख रहा है और जिसमें वह मुख्य आरोपी भी नहीं थीं, उसमें नामांकन के ठीक बाद ही इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई?

भले ही PK जीत जाएं, BJP को हरा देना - वीणा मानवी

खुद को वैश्य समुदाय की बेटी बताते हुए, वीणा मानवी ने लोगों और युवाओं से एकजुट होने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "प्रशासन ने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि मैं 16 तारीख (नॉमिनेशन की जांच और नाम वापस लेने का समय) तक जेल में ही रहूं। मैं बिहार के युवाओं और वैश्य समुदाय से अपील करती हूं कि भले ही इस बार प्रशांत किशोर जीत जाएं, लेकिन इस गंदी राजनीति का विरोध करने के लिए आपको हर हाल में बीजेपी को हराना होगा।"

3 अगस्त को चुनाव का रिजल्ट

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होनी है और नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इस सीट से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और खुद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (PK) भी चुनाव लड़ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

13 Jul 2026 04:59 pm

Published on:

13 Jul 2026 04:59 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी के बाद पुलिस वैन से वीणा मानवी का वीडियो, कहा- भले ही PK जीत जाएं, BJP को हरा देना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नागालैंड में असम राइफल्स की गाड़ी के पास IED विस्फोट, एक जवान शहीद, चार घायल

breaking news
राष्ट्रीय

दिल्ली दंगा केस: अंकित शर्मा हत्या मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 11 आरोपी कोर्ट में हुए पेश

Ankit Sharma case update, Delhi violence 2020
नई दिल्ली

Sainik School Ambikapur: इंडियन आर्मी के कर्नल राजेश बेंदा बने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, चीनी भाषा में हैं पारंगत

Sainik school Ambikapur
अंबिकापुर

तेलंगाना में कृषि संकट पर भड़के BRS नेता, कहा- कांग्रेस की वजह से 1,000 से ज्यादा किसानों ने की खुदकुशी

brs on telangana farmers
राष्ट्रीय

Government Jobs: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, कर्नाटक हाईकोर्ट में 98 पदों पर होगी भर्ती, 31 जुलाई तक करें आवेदन

Government Jobs
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.