बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी के बाद पुलिस वैन से वीणा मानवी का वीडियो, कहा- भले ही PK जीत जाएं, BJP को हरा देना

पुलिस वैन के अंदर बनाए गए लगभग छह मिनट के इस वीडियो में वीणा मानवी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मैंने स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान अपने सभी मामलों की स्थिति की जांच की थी। कोई भी वारंट या गिरफ्तारी का आदेश लंबित नहीं था। मेरा नामांकन रद्द कराने के लिए पुलिस ने मुझे किसी भी गलती को सुधारने का मौका दिए बिना तुरंत गिरफ्तार कर लिया। BJP एक महिला के संघर्ष से इतनी डरी हुई है कि वे इतनी सस्ती और ओछी राजनीति पर उतर आए हैं।"