नागालैंड में असम राइफल्स की गाड़ी के पास IED विस्फोट, एक जवान शहीद, चार घायल

पूर्वोत्तर में एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर असम राइफल्स पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 6 जुलाई को मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। उस हमले में असम राइफल्स की 40वीं बटालियन के दो जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों की पहचान वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह और राइफलमैन सी.एम. सिंह के रूप में हुई थी। दोनों काफिले के एक वाहन में तैनात थे और हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।