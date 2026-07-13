बांकीपुर उपचुनाव में पत्नी के साथ नामांकन भरने पहुंचे प्रशांत किशोर, प्रचार में उतरेंगी या नहीं?



पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के दौरान सोमवार को बड़ी राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन फॉर्म दाखिल करने के कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार को एक झूठे मामले में फंसाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई है।