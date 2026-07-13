नामांकन भरते ही हिरासत में ली गईं उम्मीदवार वीणा मानवी, तेज प्रताप यादव बोले- बिहार आकर चलाऊंगा सुदर्शन चक्र

उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। मैं जल्द बिहार आकर अपना सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। यह सरकार की साजिश है। वीणा मानवी बहुत अच्छी हैं, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इसी मामले में वीणा मानवी को हिरासत में लिया गया है। पटना के गांधी मैदान थाना ने बताया कि मानवी को 2009 के एक पुराने मामले में धारा 418 एवं 403 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 2009 में उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत संख्या 830 दर्ज की गई थी, जिसमे उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था।