 बांकीपुर उपचुनाव से पहले PK की पूजा-पाठ वाली रणनीति, क्या बदलेंगे चुनावी समीकरण?

बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की चुनावी मजबूती का प्रमुख आधार उसके पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजेपी लंबे समय से हिंदुत्व और आरजेडी के खिलाफ राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों के जरिए इस वर्ग को अपने पक्ष में एकजुट करती रही है। इसी वोट बैंक में पैठ बनाने की रणनीति के तहत जन सुराज की टीम भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर और यूजीसी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी एक वर्ग का नहीं होता, बल्कि सभी दल चुनाव में अधिक से अधिक वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं।