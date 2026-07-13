बांकीपुर सीट पर आज सियासी शक्ति प्रदर्शन, नामांकन करेंगे प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा

वहीं, बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और एनडीए के प्रमुख नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। इससे पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार 'बंटी' को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था। हालांकि, नाम वापस लेने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। सूत्रों के अनुसार, उनके नामांकन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने विशेष तैयारियां की हैं।