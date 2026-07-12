बांकीपुर में PK पर NDA का डबल अटैक, गिरिराज ने कहा- ‘भगवान न करे वे जीतें’, श्रवण बोले- ‘जीतना उनके बस की बात नहीं’

श्रवण कुमार ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है और इस बार भी जनता एनडीए के साथ खड़ी है। प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "अगर उन्हें लगता है कि मैदान साफ है तो दौड़कर गोल कर लें, लेकिन उनसे गोल होने वाला नहीं है।" उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरा है और केवल ताल ठोकने या बड़े-बड़े दावे करने से चुनाव नहीं जीते जाते।