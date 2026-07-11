Bankipur By Election: ‘मेरा बेटा निर्दोष है’, टिकट कटने के बाद अभिषेक सिन्हा के पिता ने कहा – इमेज बचाने के लिए बेटे ने वापस ली उम्मीदवारी

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा के पिता रविंद्र प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला सच है और इस मामले में मिली सजा भी सही है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में अपील के बाद वह फिलहाल जमानत पर हैं। रविंद्र प्रसाद ने कहा कि उनका बेटा अभिषेक कुमार सिन्हा निर्दोष है। उन्होंने दावा किया कि बेटे ने अपने माता-पिता के सम्मान को बचाने के लिए चुनाव से नामांकन वापस लेने का फैसला किया। साथ ही कहा कि 11 से 11.5 लाख रुपये से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में दर्ज है।