पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस? MEA सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने दिया जवाब, बोले- वे सीधे लोगों से जुड़ते हैं

इससे पहले मई में प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान भी एक पत्रकार ने इसी तरह का सवाल पूछा था। उस समय पत्रकार ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं लेते और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत और नॉर्वे की रैंकिंग का भी जिक्र किया था। तब विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा था, 'हम अक्सर लोगों को यह पूछते हुए सुनते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। हम दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं हैं।'