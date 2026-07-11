आखिर अनिल अंबानी पर क्या है आरोप? अब तक 20,367 करोड़ रुपये की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

Anil Ambani Group Property Attachment: रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप एक बार फिर बड़ी जांच के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय ने समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्ति कुर्क कर दी है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 20,367 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि हजारों करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। मामला अब सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है।