‘देशवाशियों को विदेश यात्रा करने से किया मना, खुद दो महीने में 11 देशों की यात्रा कर ली’ कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेश दौरों पर किया तंज



पीएम फिलहाल न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए अपनी करीब तीन दशक पुरानी यात्रा की यादें शेयर कीं। उन्होंने बताया कि जब वह किसी सरकार का हिस्सा नहीं थे, तब उन्हें पहली बार न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उस यात्रा के दौरान उन्हें उपहार स्वरूप तीन चीजें मिली थीं। एक मफलर, एक कैप और एक जोड़ी दस्ताने। उन्होंने बताया कि इनमें से मफलर आज भी उनके पास सुरक्षित है और वह इसका कई बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यही मफलर वह इस कार्यक्रम में भी अपने साथ लेकर आए हैं।