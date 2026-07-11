अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग, 2019 के कानून के बाद भी 6 साल से नहीं बनी आर्बिट्रेशन काउंसिल, CJI सूर्यकांत ने उठाया मुद्दा

CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत अगर आर्बिट्रेशन के लिए पसंदीदा स्थान बनना चाहता है तो घोषणा और उसके क्रियान्वयन के बीच का अंतर खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि यही वह भरोसे का संकट है, जिसे सिर्फ कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था की विश्वसनीयता सिर्फ फैसलों से नहीं बनती। जरूरी यह भी है कि जिन सुधारों की घोषणा की जाए, उन्हें समय पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत अब धीरे-धीरे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को न्याय का कमतर विकल्प नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के एक भरोसेमंद हिस्से के रूप में देख रहा है।