भारत-न्यूजीलैंड ने सन 2030 तक का रोडमैप बनाया, जानिए मोदी और लक्सन FTA कैसे लागू करेंगे

PM Modi New Zealand PM Luxon Will Implement FTA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' को तेजी से लागू करने का टारगेट रखा है और दोनों देशों के रिश्तों को 'स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' के स्तर तक बढ़ा कर 2030 के लिए एक रोडमैप बनाया है। दोनों नेताओं ने 2030 तक आपसी व्यापार को दुगुना करके लगभग 35,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और अपने अपने संबंधित मंत्रालयों व अधिकारियों को इस रोडमैप की समयबद्ध और प्रभावी तरीके से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। किसी भारतीय प्रधान मंत्री की 40 बरसों के दौरान यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है।