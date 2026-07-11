US-Iran Talk: ईरानी विदेश मंत्री अराघची पहुंचे ओमान, तेहरान के पास हुआ धमाका

ईरानी न्यूज एंजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया कि ओमानी अधिकारियों ने मस्कट एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री अब्बास अराघची की अगवानी की। बताया जा रहा है कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका-ईरान के बीच चल रही वार्ता प्रक्रिया को आगे ले जाना है। दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी हमलों से हुए बड़े नुकसान का दावा किया है। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय में विज्ञान, तकनीक और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों के उपाध्यक्ष हुसैन अफशीन ने बताया कि युद्ध के चलते देश के शोध ढांचे को करीब 30 करोड़ डॉलर की क्षति पहुंची है।