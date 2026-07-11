US Fighter Jets: अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र इजरायल से 10 F-22 स्टील्थ फाइटर जेट आखिर क्यों हटाए

US Withdrew 10 F-22 Stealth Fighter Jets from Israel: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद, अमेरिकी सेना ने शनिवार सुबह दक्षिणी इजरायल की वायु सेना के नेवातिम और ओवडा एयरबेस से अपने 10 एडवांस्ड 10 F-22 स्टील्थ फाइटर जेट्स वापस बुला लिए। ये जेट यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका वापस भेज दिए और अब यूके के आएएफ फेयरफोर्ड में तैनात किए गए हैं। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फुटेज में इन जेट्स को ब्रिटिश एयरबेस पर उतरते हुए देखा जा सकता है। इजरायल से ये विमान हटाने के यूं तो कई कारण बताए जा रहे हैं। आइए इन कारणों पर नजर डालते हैं।