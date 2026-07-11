Us Sanctions : अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध की मुहिम फिर शुरू की, क्या भारत पर 500% टैरिफ का नया खतरा मंडरा रहा

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस बिल के शुरुआती प्रारूप में रूसी एनर्जी खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत का अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रावधान था। सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने पहले इस प्रस्तावित टैरिफ को "बहुत भारी बोझ डालने वाला" बताया था। हालांकि, यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार भी देता है कि अगर उन्हें लगे कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, तो वे किसी खास देश को 180 दिनों की छूट दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल में संशोधन किया गया है और फीस से जुड़े नियमों में ढील दी गई है। हालांकि, अपडेट किए गए कानून की अंतिम जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।