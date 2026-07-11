11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या बांग्लादेश में पलट सकता है गेम? शेख हसीना के देश लौटने पर क्या कह रहे एक्सपर्ट

Sheikh Hasina: शेख हसीना के वतन लौटने के ऐलान को आखिर क्यों एक्सपर्ट बड़ा राजनीतिक दांव बता रहे हैं। वतन वापसी पर शेख हसीना ने क्या कहा..
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jul 11, 2026

Sheikh Hasina Latest News.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। (Photo- ANI)

Sheikh Hasina return Bangladesh: बांग्लादेश में सियासत फिर से करवट ले रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है कि वह इस साल के अंत तक वतन लौट जाएंगी। हसीना अगस्त 2024 में सरकार विरोधी आंदोलन के कारण अपनी सरकार गिरने के बाद भारत में रह रही हैं। हसीना के वतन लौटने के ऐलान को बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक लेवल पर भी बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट इसे हसीना का बड़ा राजनीतिक दांव बता रहे हैं।

शेख हसीना ने चल दिया बड़ा राजनीतिक दांव

भारत के सामरिक मामलों के जाने-माने एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने शेख हसीना के ऐलान पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। चेलानी ने कहा कि दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अपनी मर्जी से सरेंडर करने का शेख हसीना का फैसला एक बड़ा राजनीतिक दांव है। जिससे ढाका के अधिकारियों के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं बचता है। अपनी शर्तों पर लौटकर, वह खुद को एक कथित भगोड़े से बदलकर एक ऐसी नेता के तौर पर पेश करती हैं जो फैसले का सामना करने को तैयार है, और इस तरह राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी सरकार पर डाल देती हैं।

बांग्लादेश सरकार की प्रत्यर्पण की मुहिम बेअसर

उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से सरेंडर करके वह इस पहल को अपने हाथ में ले लेती हैं। जिससे ढाका की प्रत्यर्पण मुहिम बेअसर हो जाती है। इसके साथ ही, अपने ऊपर लदे मुकदमे को मौजूदा तारिक रहमान की सरकार की वैधता पर एक जनमत संग्रह में बदल देती हैं। इसके साथ ही, वह अपनी प्रतिबंधित अवामी लीग पार्टी में नई जान फूंकती हुई नजर आ रही हैं। चेलानी ने कहा कि वह अपने इस फैसले से तारिक रहमान की सरकार को मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूर करती हैं कि या तो किसी को शहीद बनाने का जोखिम उठाएं या फिर सरकारी देखरेख वाली न्यायपालिका पर राजनीतिक बदले की भावना के आरोप लगने दें।

वतन लौटने को लेकर हसीना ने क्या कहा ?

उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार या मार भी दिया जा सकता है, फिर भी वे अपने देश लौटना चाहती हैं। हसीना ने कहा कि अगर मौत आनी है तो वह मेरी अपनी मिट्टी पर आनी चाहिए।

अदालत ने सुनाई है मौत की सजा

पिछले साल नवंबर में, ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के दौरान कथित ‘मानवता के खिलाफ अपराधों’ के लिए हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ही बांग्लादेश, भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई हो सके।

शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के तारिक रहमान सरकार की कड़ी चेतावनी, कहा- बयान दिखाए तो होगी कार्रवाई

ये भी पढ़ें
Sheikh Hasina Latest News.

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 01:47 pm

Published on:

11 Jul 2026 12:42 pm

Hindi News / World / क्या बांग्लादेश में पलट सकता है गेम? शेख हसीना के देश लौटने पर क्या कह रहे एक्सपर्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Iran Talk: ईरानी विदेश मंत्री अराघची पहुंचे ओमान, तेहरान के पास हुआ धमाका

Iran foreign minister Syed Abbas Araghchi
विदेश

Us Sanctions : अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध की मुहिम फिर शुरू की, क्या भारत पर 500% टैरिफ का नया खतरा मंडरा रहा

Us Sanctions Over Russian Oil India ompact News.
विदेश

Trump Iran Warning: लेबनान में गिरे इजरायली बम, तेहरान पर तनी ट्रंप की मिसाइलें: क्या ‘आर पार के युद्ध’ की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है?

US-Iran Tensions Deepen Amid Israeli Airstrikes in Lebanon
विदेश

US Fighter Jets: अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र इजरायल से 10 F-22 स्टील्थ फाइटर जेट आखिर क्यों हटाए

US Withdrew Fighter Jets From Israel News.
विदेश

US-Iran War: हत्या की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को अल्टीमेटम, बोले- ईरान की ओर ‘1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड’

US President Donald Trump on threaten Iran.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.