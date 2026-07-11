राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान ने मेरी हत्या की साजिश रची तो अमेरिकी मिसाइलें लोड एंड लॉक मोड पर तैयार

राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के बाद सामने आया है। शोक कार्यक्रमों के दौरान अमेरिका विरोधी नारे लगाने और अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कथित मांगें उठने की खबरें सामने आईं। एक जुलूस के दौरान, शोक मनाने वाले लोग एक पुल के नीचे से लगे एक बिलबोर्ड पर लगी तस्वीर में राष्ट्रपति ट्रंप के सिर पर गोली का निशाना बना हुआ था। धमकियों के इस नए दौर ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर नई चिंताओं के बीच दोनों पक्ष कड़े बयान दे रहे हैं।