25 साल पुराना मफलर आज भी संभाल कर रखा, न्यूजीलैंड में अपनों के बीच भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने बताया कि परिवार की इच्छा थी कि इन पवित्र निशानियों के दर्शन अधिक से अधिक श्रद्धालु कर सकें। इसके लिए सरकार ने सिख परंपराओं के जानकारों की एक समिति बनाई, जिसने इन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थान पटना साहिब में स्थापित करने का निर्णय लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वह स्वयं उस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने थे। उन्होंने भारतीय समुदाय से अपील की कि जब भी भारत आएं, पटना साहिब जरूर जाएं और जोड़े साहिब के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें।