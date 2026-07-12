बांकीपुर उपचुनाव: सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन, नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर भरेंगे पर्चा

उधर, बांकीपुर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार देर रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की अहम रणनीतिक बैठक हुई। बैठक में पूर्व घोषित उम्मीदवार अभिषेक 'बंटी' और वर्तमान प्रत्याशी नीरज सिन्हा भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, चुनाव प्रचार को माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर संचालित करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया और वरिष्ठ नेताओं व विधायकों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया।