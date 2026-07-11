11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur Seat: चारा घोटाले से ‘वॉकओवर’ तक, RJD का BJP पर बड़ा हमला; दोहरे मापदंड का लगाया आरोप

Bankipur Seat: आरजेडी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा का जिक्र करते हुए कहा कि चारा घोटाले से जुड़े आरोपों के आधार पर बीजेपी ने पूर्व प्रत्याशी अभिषेक बंटी को किनारे किया, जबकि नीतीश मिश्रा वर्तमान सरकार में मंत्री हैं।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 11, 2026

tejashwi yadav on bihar tender scam rishu shri

राजद नेता तेजस्वी यादव (फोटो- tejashwi yadav X)

Bankipur Seat: आरजेडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के पूर्व भाजपा प्रत्याशी अभिषेक बंटी का उल्लेख करते हुए आरजेडी ने सवाल उठाया कि एक ही आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा सकता है, तो दूसरे को नामांकन के बाद चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव कैसे बनाया जा सकता है।

दोहरे मापदंड का आरोप

पोस्ट में आरजेडी ने कहा कि जिस चारा घोटाले से जुड़े आरोपों का हवाला देकर बीजेपी ने अभिषेक बंटी को चुनाव मैदान से हटाया, उसी मामले के आरोपी रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा वर्तमान एनडीए सरकार में दो विभागों के मंत्री हैं। इसे लेकर पार्टी ने बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की यह पूरी रणनीति बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 'वॉकओवर' देने के उद्देश्य से अपनाई जा रही है।

RJD का BJP पर दोहरे मापदंड का आरोप

पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पोस्ट में दावा किया गया कि वह शिक्षा में फर्जीवाड़े और हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। इसके साथ ही आरजेडी ने पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप और वीडियो सामने आने की बातें कही जाती रही हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि बीजेपी ने अभिषेक बंटी का टिकट नैतिकता के आधार पर काटा है, तो अन्य नेताओं के मामले में वह अलग मानदंड क्यों अपना रही है।

RJD का दावा- BJP दे रही 'वॉकओवर'

आरजेडी ने प्रशांत किशोर का भी उल्लेख करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी ने जानबूझकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कमजोर उम्मीदवार उतारा है, ताकि प्रशांत किशोर को 'वॉकओवर' मिल सके। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि बांकीपुर की जनता इस पूरी रणनीति को समझ रही है और उपचुनाव में राजद की जीत सुनिश्चित है।

चारा घोटाले में दोषी थे पिता

दस्तावेजों के अनुसार, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा के पिता रविन्द्र प्रसाद का नाम चारा घोटाला मामले में एक निजी सप्लायर के रूप में दर्ज था। वह पटना स्थित एम/एस मगध केमिकल कॉर्पोरेशन में मैनेजर थे। उपलब्ध न्यायिक दस्तावेजों के मुताबिक, रविन्द्र प्रसाद उन निजी सप्लायरों में शामिल थे, जिन पर वास्तविक आपूर्ति किए बिना फर्जी बिलों के जरिए सरकारी राशि प्राप्त करने का आरोप सिद्ध हुआ था। इसी मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।

Bankipur Seat: उम्मीदवार बदलने से गरमाई सियासत, चारा घोटाले की चर्चा पर बीजेपी घिरी?

ये भी पढ़ें
Bankipur BY Election

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 04:15 pm

Published on:

11 Jul 2026 04:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur Seat: चारा घोटाले से ‘वॉकओवर’ तक, RJD का BJP पर बड़ा हमला; दोहरे मापदंड का लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govt Jobs 2026: बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 1.12 लाख रुपये महीना मिलेगी सैलरी

Bihar Forest Range Officer Recruitment 2026, BPSSC FRO Vacancy, Bihar Govt Jobs 2026, Sarkari Naukri, Bihar Forest Department Jobs, बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2026, बीपीएसएससी एफआरओ वैकेंसी, बिहार सरकारी नौकरी 2026, सरकारी नौकरी, वन विभाग भर्ती बिहार,
पटना

आमिर खान की तीसरी शादी पर बिहार में बवाल, बजरंग दल ने फूंका पुतला; लगाए ‘लव जिहाद’ के आरोप"

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding
पटना

बांकीपुर विधान सभा उपचुनाव: उम्मीदवार बदलने से नितिन नवीन को लगा कितना झटका?

Nitin Nabin
राष्ट्रीय

बांकीपुर में BJP का नया प्रत्याशी भी विवादों में, नीरज सिन्हा की सदस्यता पर सवाल; RJD बोली- फिर बदलेगा उम्मीदवार"

Bankipur Seat
पटना

पटना में बारिश ने खोली सिस्टम की पोल, बांकीपुर उपचुनाव से पहले विपक्ष को मिला बड़ा चुनावी हथियार

Bihar Weather
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.