बांकीपुर विधान सभा उपचुनाव: उम्मीदवार बदलने से नितिन नवीन को लगा कितना झटका?

बिहार के बांकीपुर विधान सभा उपचुनाव में प्रत्याशी बदल कर भाजपा ने जन सुराज को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी यह फैसला सकारात्मक नहीं रहा। अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को टिकट दिए जाने का एक मात्र आधार नवीन से उनकी करीबी बताया जाता है। बताया जाता है कि भाजपा अध्यक्ष ने अपने स्तर पर अभिषेक का नाम सीधे तय कर लिया था। उनका नाम पार्टी दफ्तर में विचार के लिए आए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में भी नहीं था। उनके बैकग्राउंड तक की जांच नहीं की गई थी।