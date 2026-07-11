तेलंगाना के रंगारेड्डी में खूनी वारदात, POCSO केस के आरोपी ने नाबालिग समेत 6 लोगों की हत्या

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रंगारेड्डी जिले के शाबाद थाना क्षेत्र में हुई। आरोपी की पहचान 35 साल के राजू कुमार के रूप में हुई है, जो पहले से ही पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी था और फिलहाल जमानत पर बाहर आया था। आरोप है कि उसने पहले नाबालिग पीड़िता, उसकी मां और दादी की हत्या की। इसके बाद अपने घर पहुंचकर पत्नी और दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। इस तरह टोटल 6 लोगों की मौत हो गई।