बांकीपुर में BJP का नया प्रत्याशी भी विवादों में, नीरज सिन्हा की सदस्यता पर सवाल; RJD बोली- फिर बदलेगा उम्मीदवार”

कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस मामले पर कहा कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से ऐसी गलतियां कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को पता है कि वह बांकीपुर विधानसभा चुनाव हारने जा रही है, इसलिए आनन-फानन में फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं, भाजपा नेता फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि, पार्टी के अंदर इसे एक चूक के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि नीरज को पुराना कार्यकर्ता साबित करने की कोशिश में यह गलती हुई। 2006 में पार्टी की सदस्यता दिखाने से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि वह करीब 20 साल से बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन अब यही रणनीति पार्टी के लिए बैकफायर करती नजर आ रही है।