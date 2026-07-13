Khan Sir anticipatory bail updates: खान सर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दोनों बॉडीगार्ड्स को भी दी अग्रिम जमानत

Khan Sir anticipatory bail updates: बिहार के मशहूर टीचर खान सर (फैसल खान) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद दोनों बॉडी गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी जमानत दे दी है। यह मामला जून महीने की शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और फायरिंग से जुड़ा है।