‘कहा था वायनाड को मिलेंगे दो सांसद, आपदा के समय दोनों गायब हैं’, राहुल-प्रियंका पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला

Wayanad landslide: बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भारी बारिश और भूस्खलन के बाद वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अपनी पारंपरिक पारिवारिक सीट (अमेठी) पर अपनी राजनीतिक साख बचाने में पूरी तरह नाकाम रहे थे, तब केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने ही उन्हें अपनाया और एक नया राजनीतिक आधार दिया। फिर भी आज, जब वायनाड के लोग एक ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और अनेक लोग लापता हैं, तब भी राहुल गांधी जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वायनाड सीट प्रियंका गांधी को सौंपते समय उन्होंने कहा था कि वायनाड को एक नहीं बल्कि दो सांसद मिलेंगे।