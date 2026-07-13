बांकीपुर उपचुनाव को लेकर BJP का बड़ा दावा, संजय सरावगी बोले- 51 हजार वोटों से RJD को हराएंगे

BJP अध्यक्ष संजय सरावगी | फोटो सोर्स- IANS
Bankipur bypoll: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पटना में हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत का बड़ा दावा किया है। सोमवार को भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इस चुनावी मुकाबले में विपक्ष के जीतने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि BJP इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 51,000 से ज़्यादा वोटों के भारी अंतर से हराएगी।
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