Rahul Gandhi Foreign Visit: मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, विदेश यात्रा पर मांगा जवाब

Rahul Gandhi Foreign Trip : राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी के सवाल, वायनाड दौरे को लेकर भी घेरा(वीडियो सोर्स:facebook@Rahul Gandhi)
BJP Questions Rahul Gandhi: संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर राजनीतिक हमलों के केंद्र में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राहुल गांधी के हालिया विदेश दौरे को लेकर कई तीखे सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि देश को यह जानने का अधिकार है कि राहुल गांधी 22 जून से 13 जुलाई के बीच किस देश में थे, किन लोगों से मिले और उनकी यात्रा का खर्च किसने उठाया।
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि यदि किसी विदेशी मुलाकात का संबंध भारत के राजनीतिक या रणनीतिक हितों से जुड़ा हो तो जनता को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए।
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