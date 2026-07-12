बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: हरिद्वार में महामंडलेश्वर बोले- मंदिर पर सरकार का नियंत्रण न हो, साध्वी निरंजन ज्योति की मांग- पूरी व्यवस्था बदली जाए

Badrinath Donation Theft: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला आने से साधु-संतों में आक्रोश है। बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले पर हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि (Swami Kailashananda Giri) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति (National Commission for Backward Classes Chairperson Sadhvi Niranjan Jyoti) ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साध्वी निरंजन ज्योति ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मंदिर प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की अपील की है।