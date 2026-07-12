Bjp Bypoll Challenge: उम्मीदवार चयन में चूक या रणनीति? बांकीपुर और दतिया दो उपचुनावों में BJP की प्रतिष्ठा दांव पर

उम्मीदवार बदलने और पार्टी के भीतर उभरे असंतोष ने दोनों उपचुनावों को बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बांकीपुर में पार्टी के सामने प्रशांत किशोर और आरजेडी की चुनौती का मुकाबला करते हुए अपनी पारंपरिक बढ़त बरकरार रखने की परीक्षा है। वहीं, दतिया में नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी के बीच नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जीत दिलाना पार्टी की साख से जुड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव प्रचार पूरी तरह शुरू होने से पहले ही उम्मीदवार चयन को लेकर उठे सवाल, डैमेज कंट्रोल की स्थिति और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने इन दोनों उपचुनावों में बीजेपी की राह पहले से अधिक कठिन बना दी है।