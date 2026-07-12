दतिया उपचुनाव की 24 घंटे निगरानी, फ्लाइंग स्क्वॉड-एसएसटी रखेंगे चप्पे-चप्पे पर नजर, जानें तैयारी

-तीन शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी।

-राजस्व, कृषि, मंडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस बल तैनात।

-आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, अवैध नकदी, शराब और अन्य प्रलोभनों पर तत्काल कार्रवाई।

-एसएसटी करेगी सघन जांच प्रमुख चेक पोस्ट और संवेदनशील स्थानों पर तैनाती।

-वाहनों की जांच के साथ नकदी, शराब और उपहार सामग्री पर नजर।

-चुनावी खर्च और अवैध गतिविधियों की लगातार मॉनिट्रिंग।

-वीडियो सर्विलांस टीम की भूमिका चुनाव प्रचार, सभाओं और रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग।

-निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे।