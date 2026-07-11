दतिया में बवाल के बीच भाजपा का एक और मास्टरस्ट्रोक! ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं

बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर नरोत्तम मिश्रा सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया। इस बात से नाराज नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया था और बाजार बंद कराने के साथ ही ग्वालियर-झांसी हाईवे भी जाम कर दिया था। शनिवार सुबह समर्थकों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें पलट दिया था। नाराज समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कई स्थानों पर पुलिस पर पथराव किया, इस घटना में पुलिस के कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और जाम खुलवाया। इसके बाद दतिया शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 लागू कर की गई है। ये आदेश आगामी फैसले तक प्रभावी रहेगा।