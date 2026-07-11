नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने नहीं सुनी प्रदेश प्रभारी की बात, दतिया में हार की दी चेतावनी

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने के बाद उनके समर्थकों का बवाल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी है। सुबह से ही उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे-44 को जाम कर दिया। कई वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें पलट दिया। नाराज समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कई स्थानों पर पुलिस पर पथराव किया, इस घटना में पुलिस के कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने जाम लगा रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और जाम खुलवा दिया। दतिया के पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने कहा कि तीन हजार से अधिक उपद्रवियों ने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। उपद्रवियों ने पहले तो बाजार बंद कराने की कोशिशें की और फिर हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए। दतिया शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। ये आदेश आगामी फैसले तक प्रभावी रहेगा।