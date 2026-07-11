36 साल में पहली बार अपने गढ़ में टिकट रेस से बाहर हुए नरोत्तम मिश्रा, दतिया में भाजपा का नए चेहरे पर दांव

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पार्टी के इस फैसले के पीछे संगठन की आंतरिक फीडबैक प्रक्रिया और सर्वे रिपोर्ट को प्रमुख आधार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि, वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी गंभीरता से विचाराधीन था, लेकिन संगठन स्तर पर मिले फीडबैक और बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते पार्टी नेतृत्व ने अंतत: आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सहयोगी संगठन ग्राम भारती के जिला संयोजक रह चुके तिवारी भाजपा में संभागीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा समय में भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं।