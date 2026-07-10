दतिया उपचुनाव: भाजपा से आशुतोष तिवारी उम्मीदवार, नरोत्तम मिश्रा का नाम कटा

Datia By Election: मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया है। आशुतोष तिवारी मध्यप्रदेश भाजपा के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री हैं और वो पूर्व अध्यक्ष एम.पी. हाउसिंग बोर्ड (केबिनेट मंत्री दर्जा) रह चुके हैं। पहले दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन अब भाजपा ने आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है।