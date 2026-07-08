दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी तय! कांग्रेस भी आज कर सकती है ऐलान

वहीं भारती के परिवार के अलावा कांग्रेसी नेता अवधेश नायक भी टिकट के लिए जोरआजमाइश कर रहे है। बता दें अवधेश वहीं हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2023 चुनाव में पहले अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। लेकिन, विरोध के बाद नायक का टिकट काटकर राजेंद्र भारती को मैदान में उतार दिया गया था। वहीं दतिया सीट से पहले विधायक रह चुके घनश्याम सिंह भी टिकट की लाइन में हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इन तीनों के नाम पैनल में शामिल किए हैं। अब अंतिम फैसला एआइसीसी से होना है। माना जा रहा है कि आज-कल में कभी भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है।