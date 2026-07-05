राजेंद्र भारती के बेटे या पत्नी को मिल सकती है टिकट, दतिया में कांग्रेस में दो और बड़े दावेदार

Rajendra Bharti- एमपी में दतिया उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों, कांग्रेस और बीजेपी में कवायद तेज हो गई है। शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश जगाया। वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। दतिया सीट के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का ऐलान जल्द किए जाने की बात कही जा रही है। अब सभी की निगाहें पार्टी की टिकट पर टिकी हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र भारती की पत्नी और बेटे के नामों पर विचार चल रहा है। दो अन्य बड़े नेता भी पार्टी से अपने लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं।