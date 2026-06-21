तुम्हें मुझसे दिक्कत है न… इतना कहकर छोटे भाई ने कनपटी में चला दी गोली, भेजा निकला बाहर, दतिया में दहशत

Man Shoots Himself- मध्य प्रदेश के दतिया जिले से एक सनसनीखेज मामले की खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपने भाई के सामने खुद की कनपटी पर बंदूक रखकर चला दी और उसका भेजा सिर से बाहर निकल गया। सेवढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुरा में रविवार दोपहर एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां घरेलू विवाद से परेशान एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी रायफल से खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। गोली सिर में लगने से व्यक्ति का भेजा बाहर आए गया था और वह 6 फीट दूर नाली में जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और स्तब्धता का माहौल है।