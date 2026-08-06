दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस का बड़ा दांव, अवधेश नायक को बनाया प्रदेश महासचिव

दतिया के अवधेश नायक ने राजनीतिक की शुरुआत ही भाजपा से की थी। वे 1993 में बीजेपी में थे। इससे पहले वे आरएसएस की विचारधारा से जुड़े थे। दतिया नगर पालिका में पार्षद भी रहे। इसके बाद दतिया विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। बाद में उमा भारती ने जब भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी, तो वे उनके साथ चले गए थे। इसके बाद फिर बीजेपी में लौटे थे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नरोत्तम मिश्रा से उनकी कभी पटरी नहीं बैठी। इसी के कारण वे 2023 में कांग्रेस के साथ चले गए थे। कांग्रेस में जाते ही उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन, फिर कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने उनकी जगह राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया था। राजेंद्र भारती ने उस समय नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था।