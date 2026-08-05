दतिया उपचुनाव हार के बाद नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी की खबरों को बताया निराधार, समर्थकों से की अपील

नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी से हुई मुलाकात की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। इस तस्वीर के साथ नरोत्तम मिश्रा ने लंबा कैप्शन लिखा है, इसमें नरोत्तम मिश्रा ने लिखा है- 'दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। आशुतोष तिवारी मेरे अनुज हैं। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है, और आगे भी रहेगी। हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी, न आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई।