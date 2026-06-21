‘मुझे कोई रोक नहीं पाएगा’, संगठन से फटकार के बाद गुना भाजपा विधायक के तीखे तेवर

दरअसल, विधायक पन्नालाल शाक्य को अपने ही सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर बयानबाजी करना महंगा पड़ा है। पार्टी संगठन ने उनकी बयानबाजी को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को उन्हें भोपाल तलब किया। जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (MP BJP President Hemant Khandelwal) ने उन्हें फटकार लगाई और दोबारा पार्टी लाइन क्रॉस करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिसके बाद विधायक पन्नालाल के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, संगठन और कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। बता दें कि, पिछले महीने विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को नकारा कह दिया था। यही नहीं, शाक्य ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर भी बयानबाजी की थी।