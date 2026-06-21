नरसिंहपुर कलेक्टर को कोर्ट में पेशी का आदेश, नहीं आए तो जारी होगा वारंट

मामला शिक्षक की भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़ा हुआ है। इटारसी निवासी रेना कुल्हा ने अपने शिक्षक पति रविशंकर कुल्हा के खिलाफ मेंटेनेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए कोर्ट में मामला दायर किया था। रविशंकर कुल्हा नरसिंहपुर जिले में सरकारी टीचर है। कोर्ट ने रेना कुल्हा के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन उसके बाद भी उन्हें मेंटेनेंस राशि नहीं मिली। न्यायालय का उद्देश्य था कि आदेश का पालन कराते हुए महिला को उसका बकाया भरण-पोषण दिलाया जाए। हालांकि मार्च 2026 से लगातार पत्र भेजे जाने के बावजूद कलेक्टर कार्यालय की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या कार्रवाई रिपोर्ट नहीं दी गई।