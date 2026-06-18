‘इटारसी’ रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, चौड़ा होगा प्लेटफॉर्म, लगेंगी ‘लिफ्ट’ और ‘एस्केलेटर’

यही वजह है अब तक इस प्लेटफार्म पर लिफ्ट नहीं लगाई गई। जीआरपी थाने को स्टेशन परिसर से हटाने के बाद यहां निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना में एक बड़ा बदलाव होगा। जिसमें प्लेटफार्म नंबर 1 स्थित कार्यालयों को पुराने जीआरपी थाने के पास स्थानांतरित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में स्थित 15 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करके यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक, सुरक्षित और स्तरीय बनाया जा रहा है।