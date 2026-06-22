नर्मदापुरम में सड़क खुदाई के दौरान बाहर निकले ‘बेशकीमती’ सिक्के, अचानक जुटने लगी भीड़

सिक्के मिलने की खबर पूरे क्षेत्र मने इस तरह फैली मानो जंगल में आग। खबर धीरे-धीरे अफवाह में बदलने लगी। क्षेत्र में पूरे दिन यह चर्चा होती रही कि करीब दो दर्जन लोगों को लगभग 100 से 150 प्राचीन सिक्के मिले हैं। माना जा रहा है कि सिक्के अत्यंत पुराने और बहुमूल्य होने के कारण, जिन्हें ये मिले हैं वे सामने आने से कतरा रहे हैं। स्थानीय नागरिक विनोद तिवारी ने बताया कि उन्हें एक सिक्का मिला था, जिसे उन्होंने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। जिस जगह ये सिक्के मिले हैं, वहां पहले सुधीर बाजपेयी रहा करते थे।