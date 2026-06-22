‘3 टुकड़ों’ में बिखरा मिला पांच साल के मासूम का शव, डिंडौरी में 17 जून से था लापता

एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम की मदद जांच में ली जा रही है। एसपी ने अधीनस्थों को हत्या, हादसा और जंगली जानवर के हमले सहित सभी एंगल से जांच के निर्देश दिए। शव के अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है वही परिजन और ग्रामीण इसे हत्या का मामला बता रहे है लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस जंगली जानवरों द्वारा बालक को निवाला बनाने की संभावना जता रही है। क्योंकि शव के अंग अलग-अलग जगह बिखरे मिले हैं। हालांकि, परिजन और ग्रामीण इसे हत्या का मामला बता रहे हैं।