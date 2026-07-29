Dindori News: बेटी ने घर का दरवाजा खोला तो बिस्तर के नीचे मिली मां की डेडबॉडी, पिता फरार

पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला के शव के सिर पर चोट के गंभीर निशान हैं। मृतका कलाबाई का पति कपूर परस्ते फरार है जिसके कारण उस पर हत्या का शक जताया जा रहा है। आशंका है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान पति ने पत्थर से हमला कर पत्नी की हत्या की और फिर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि पति कपूर परस्ते जबलपुर में रिक्शा चलाता है और कलाबाई भी कुछ दिन पहले ही घर लौटी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही फरार पति की तलाश में जुट गई है। मृतका की बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है।