‘जनरल टिकट’ के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर सुविधा शुरु

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक सौरभ कटारिया ने बताया कि यूटीएस ओन मोबाइल एप डाउनलोड करने के बाद यूजर को मोबाइल नंबर, नाम और जन्मतिथि दर्ज करना होगा। इसके बाद यूजर के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इससे यूटीएस पर लॉग इन करके टिकट बुक कर सकते हैं। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का प्रयोग कर कुछ ही क्षणों में बिना कतार में खड़े हुए यात्री अपने मोबाइल फोन से अनारक्षित यात्रा टिकट, ह्रश्वलेटफार्म टिकट तथा मासिक सीजन टिकट बुक/नवीनीकरण कर सकते हैं।