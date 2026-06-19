गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर भोपाल में आकार लेगा इकाई सिटी, केंद्र देगा 10 हजार करोड़

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एम सेलवेंद्रन के मुताबिक प्रदेश में पांच आइटी एसईजेड, 15 से अधिक आइटी पार्क, 50 से ज्यादा बड़ी आटी कंपनियां, करीब 1200 से ज्यादा टेक स्टार्ट-अप्स काम कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले 300 से अधिक कॉलेज, आइआइटी, आइआइआइटीडीएम, आइआइएम, एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी हैं। तकनीकी क्षेत्र की 6 नीतियां हैं। टेक सेंटर में लगभग 12,500 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे करीब 50 हजार नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। आइटी आइटीईएस तथा क्वांटम और एआइ जैसी उभरते सेक्टर आदि पर विशेष फोकस है। इनके तहत करीब 5892 करोड़ की परियोजनाओं के प्रस्ताव पाइपलाइन में है।