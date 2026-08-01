Guna News: गहरे सदमे में इंजीनियर की मंगेतर, रातभर लेती रही सिसकियां, किसी से नहीं की बात, 5 आरोपी गिरफ्तार

गुना एसपी हितिका वासल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि धरनावदा थानांतर्गत घटित युवक-युवति के साथ लूट एवं दुष्कर्म के प्रयास के जघन्य और सनसनीखेज वारदात का मात्र 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा किया गया है। घटना में संलिप्त सात आरोपियों में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है एवं शेष दो फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि पुलिस की अलग-अलग टीमों ने जंगल क्षेत्र एवं संभावित ठिकानों पर व्यापक सर्च अभियान चलाया, साथ ही तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र एवं विभिन्न सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान के सघन प्रयास किए। इसी दौरान संदिग्ध आरोपियों की पहचान हुई और पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से पांच आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से एक आरोपी पर पहले भी साल 2020 में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हो चुका है।